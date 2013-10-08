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"الصناع المصريين" تؤجل مؤتمر مستقبل الصناعة فى سیناء إلى نهاية أكتوبر

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"الصناع المصريين" تؤجل مؤتمر مستقبل الصناعة فى سیناء إلى نهاية أكتوبر

أعلنت جمعية الصناع المصريين برئاسة وليد هلال، عن تأجيل المؤتمر الاستثمارى الموسع "مستقبل الصناعة فى سیناء"، إلى نهاية شهر أكتوبر الجارى نظرا للظروف الحالية التى تمر بها الدولة.
> وقال وليد عزب، عضو الجمعية إن قرار التأجيل جاء ليمنح المجموعة الوزارية الاقتصادية وأكبر عدد من رجال الصناعة والاستثمار فى الفرصة الكاملة لحضور المؤتمر والإعلان عن فكرة إنشاء منطقة استثماریة صناعیة واقتصادیة بجنوب سیناء، من خلال إقامة محور تنموى جدید بالمحافظة، یمتد من مدینة العریش شمالا وحتى أبو زنیمة على خلیج السویس جنوبا.
> كان دكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، قد أعلن فى وقت سابق أن مشروع إنشاء محور تنموى بسيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت 500 مليون جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، كما يجرى حاليًا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن.

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