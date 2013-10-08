يقول الشاعر مساعد الرشيدي:

عادة تصلني رسائل تحمل أبياتا شعرية من شعراء يستشيرونني بتجربتهم..

يقول المهم وصلتني أبيات وصاحبها كل شوي يسأل شفت الرسالة؟ شفت الرساله؟

يقول مساعد اللي شدني أن صاحبها يستفتي..

أنشدك وأبغى منك فتوى وتفسير

فتوى الشيوخ اهل اللحى والعمايم

لاصرت أكلم شخص مزيون وصغير

هو يجرح صيامك لياصرت صايم

ملاحظه: الرد لايعتبر فتوى.. وإنما مجاملة من شاعر كبير رد مساعد:

أن كان هرجتكم مودة وتقدير

ياللي على لاما عشيرك مهايم

والود صافي من جميع المحاذير

ولا يلحقك في بعض الأحوال لايم

وفي صوتها حلم وخرافة وأساطير

وسحر وبخور وتمتمات وعزايم

وقام يتدفق عن شفايا مفاتير

رش خفيف ومقتفيته نسايم

ياخذك من نشوة لصحوة لتخدير

ثم يتمرجح بك هديل الحمايم

وحسيت لو أنك عن الأرض بتطير

وقامت تحلق بك غمايم غمايم

وقامت تحضر بك جميع الطوابير

وأنته مشتت ومقسم قسايم

وتبي تكلم وأخذلتك التعابير

وأصبح يصير الوضع ماهو ملايم

وصارت صباح الخير عندك مساء الخير

وتقطعت فيك السبل والعلايم

ذي ماتبي فتوى ومن غير تفكير

كلم لعلك ماتجيب الغنايم