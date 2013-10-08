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هل الشعر وراثة أم تعلم أم موهبة؟

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محمد المجول
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من وجهة نظري أعتقد أن هذا الموضوع له أكثر من جانب فلنبدأ بالوراثة.. الوراثة في الشعر هو من يرث الشعر عن أبيه أو جده أو عمه أو أخواله ويصبح شاعرا لتأثره بالبيئة المحيطة به. فكثيرا مانرى شعراء خرجوا من بيوت شعر وأثرت بهم ولكن لم نر شاعرا كان بحجم والده أو جده أو عمه أو خاله فعادة مايزيد مستواه عن مورثه أو ينقص.

أما تعلم الشعر فهو يأتي من منطلق حب الشخص للشعر فتجده يبحث عن أساسيات الشعر وهي «إتقان اللحن – تركيب الكلمات – الممارسة – المطالعة»، وكل ذلك يعتمد على أنه من أين سيستسقي أسرار الشعر فإن تعلمه من جاهل فإنه سوف يفوقه جهلا والعكس صحيح.

وأما الموهبة فهي من الله عز وجل يعطيها من يشاء ويهبها لمن أراد فتكون معه من النشء إلى البلوغ لا تحددها بيئة ولا يحددها كتاب ومثال على ذلك الشاعر الكبير «خلف بن هذال» حيث قال ذات مرة «وهبني الله الشعر وأبي وجدي ليسوا شعراء».

ونستخلص من هذا كله أن الشعر إحساس وميل عاطفي يوجد مع الشخص منذ نشأته، وتكوينه يأتي على شكل مفردة جميلة وكلمات منسقة صادقة أحيانا وغير ذلك أحيانا أخرى..

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