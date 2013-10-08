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مركز إعلام بسيون يكرم الفريق الشاذلى بحضور أحد أبطال إيلات

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مركز إعلام بسيون يكرم الفريق الشاذلى بحضور أحد أبطال إيلات مركز إعلام بسيون يكرم الفريق الشاذلى بحضور أحد أبطال إيلات

اختتمت مساء اليوم "الثلاثاء" فعاليات المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه مركز إعلام بسيون وكفر الزيات التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر بعنوان (آفاق أكتوبر ومواجهة الإرهاب)، تحت رعاية السفير أمجد عبد الغفار، رئيس الهيئة، واللواء محافظ الغربية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة فاطمة خضر من خلال أسرة التربية الاجتماعية بإدارة كفر الزيات.

استهل المؤتمر فعالياته بعزف السلام الجمهورى وعرض فيلم تسجيلى وثائقى من إنتاج الهيئة، كما تم تقديم بعض العروض الفنية وكورال لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية والأغانى الوطنية، ثم تحدث خلال المؤتمر اللواء بحرى نبيل عبد الوهاب أحد أهم أبطال العملية "إيلات" والحاصل على وسام النجمة العسكرية ونوط الجمهورية من الطبقة الأولى مستعرضًا ومتناولا المراحل التى مرت بها حرب أكتوبر بداية من حرب الاستنزاف والتى شارك فيها من خلال العملية "إيلات" الأولى والثالثة مرورًا بتدمير الحفار التى أتت به إسرائيل لاستنزاف بترول السويس وصولا لتحرير سيناء.

وأشار فى حديثه إلى أن الجيش المصرى لم يهزم عسكريًا فى 67، ولكنها كانت هزيمة سياسية، مما جعل الجيش الإسرائيلى يعتقد كذبًا وغرورًا بأنه الجيش الذى لم يقهر إلى أن لقنه جنود الأبرار درسًا قاسيًا أفقده توازنه وحطم أسطورة الجيش الإسرائيلى فى حرب 73 وأعاد لمصر كرامتها ومجدها، وناقش مع الطلبة كيفية الاستفادة من روح أكتوبر وآفاقه فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله للعبور بمصر إلى آفاق التنمية والازدهار، وفى نهاية اللقاء تم تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلى ابن بسيون وتقديم شهادة تقدير له إجلالا وتقديرًا على ما قدمه لمصر، كما تم تكريم اللواء بحرى نبيل عبد الوهاب بحضور فاطمة الدمرداش وكيلة وزارة الإعلام، وإبراهيم الفقى مدير عام الإدارة التعليمية بكفر الزيات، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة.

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