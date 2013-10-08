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حركات سياسية تبدأ تفعيل حملة "الفقراء والمهمشين" بسوهاج

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حركات سياسية تبدأ تفعيل حملة "الفقراء والمهمشين" بسوهاج حركات سياسية تبدأ تفعيل حملة "الفقراء والمهمشين" بسوهاج

بدأ الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية والاتحاد الثورى لشباب الأقباط والاتحاد العالمى للأشراف والقبائل العربية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار وجبهة أزهريون مع الدولة المدنية وحملة "السيسى معاك مش عليك"، حملة الفقراء والمهمشين بسوهاج، وتبدأ هذه الحملة بالعناية بمرضى الغسيل الكلوى وفيروس سى والكبد الوبائى.

وصرح الناطق باسم الاتحاد الدكتور سمير شاهين على هامش الاجتماع بأن الاهتمام بالطبقات المعدومة والمحدودة والمتوسطة من العمال والفلاحين أهم بكثير فى هذه المرحلة، فكيف لنا أن نطالبهم بحقوقهم وواجباتهم والموافقة على الدستور القادم وهم لديهم نقص فى كل شىء، فلابد أن نقدم لهم أولا الرعاية الصحية ونعمل على رفع مستوى معيشتهم ثم نطالبهم بالحقوق والواجبات.

وأعلن أعضاء الهيئة العليا فى نهاية الاجتماع عن فتح باب التطوع والمشاركة فى الحملة، حيث إن الحملة تجوب جميع محافظات ، وذلك بالتنسيق مع أفرع الاتحاد داخل محافظات الجمهورية.

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