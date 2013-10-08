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محافظ المنيا: الإمكانيات المتاحة بمدارس المحافظة لا تخلق تعليمًا جيدًا

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محافظ المنيا: الإمكانيات المتاحة بمدارس المحافظة لا تخلق تعليمًا جيدًا محافظ المنيا: الإمكانيات المتاحة بمدارس المحافظة لا تخلق تعليمًا جيدًا

أكد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، اليوم، خلال لقائه بالصحفيين أن الإمكانيات المتاحة بالمحافظة لا تخلق تعليمًا جيدًا، وقد اكتشفت خلال زيارتى لبعض المدارس أن هناك مدارس لا يوجد بها فناء مدرسى يمارس فيه الطلاب الأنشطة المدرسية، مؤكدًا أن الأوضاع متأخرة بشكل كبير فى المنيا، وهناك معوقات وتحديات أهمها الفقر خاصة أن محافظة المنيا بلد فقير جدًا، رغم إمكانياته الكبيرة جدًا.

وأضاف زيادة، أن وزير التعليم كان متخوفًا جدًا قبل بداية العام الدراسى ومتوترًا من الأوضاع الأمنية بشكل كبير، غير أن التقرير الذى كنا نرفعه للوزارة كان مبهرًا ولم يصدقوا ما يحدث فى المنيا.

وأكد المحافظ على أن الأوضاع صعبه جدًا خاصة مع وجود الفقر وعدم فرص العمل وتداخل المصالح هو سبب بطئ الإنجاز، مؤكدًا أن القرارات التى كانت تطلق خلال الـ20 عامًا الماضية كانت عبارة عن مسكنات، وأضاف انه لابد من تعريف أبنائنا فى المدارس بحقيقة حرب أكتوبر وأهميتها فى تاريخ .

وأكد المحافظ أن الإخوان المسلمين لفظوا أنفسهم من الشعب المصرى بسبب ما قاموا به من أعمال عنف.

وأشار إلى أنه حزين عليه بسبب استخدامهم للدين والحديث باسمه، مؤكدًا أنه إذا اكتشف أى أمر داخل العملية التعليمية يتم التعامل معها فورًا وبحزم.

بينما أكد محمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المسئولية كبيره ونراعى ضمائرنا ونتعامل بحسم مع كل الملفات، وأضاف أن المنيا بها 2457 مدرسة وعدد الطلاب يزيد عن المليون و200 ألف وعدد المدرسين يزيد عن 100 ألف، وأكد أن التجاوزات لا تقارن بحجم التخوفات التى كانت فى أذهاننا.

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مصر 365

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