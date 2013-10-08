حركة تغيير بالإسكندرية تطلق حملة "أغلقوا مصانع الموت"

أعلنت حركة تغيير بالإسكندرية، أنها بصدد إطلاق عدة فعاليات بأرجاء الإسكندرية المختلفة تحت عنوان (أغلقوا مصانع الموت بالإسكندرية ) وستنطلق هذة الفاعليات من مناطق وداى القمر والنهضة وبرج العرب.

وتستهدف الحملة جمع توقيعات من مواطنى تلك الأماكن السكانية للمطالبة بإغلاق مصانع الموت بالإسكندرية، والمتمثلة فى شركة تيتان للأسمنت بوداى القمر وشركة أسود الكربون بالنهضة وشركة جرين فالى ببرج العرب يصاحب هذة الحملة التقدم بعدة بلاغات، إلى النائب العام، للمطالبة بإغلاق هذة الشركات التى تعد انتهاكا صريحا لحقوق المواطنين فهى بمثابة بور سرطانية فى الإسكندرية ومحاسبة المتورطين فيها وحصول المتضررين من هذه الشركات على تعويضات مناسبة تليق بحجم الأضرار التى لحقت بهم.

ويقول إيهاب القسطاوى المتحدث الرسمى باسم الحركة، إن استمرار هذه الشركات القاتلة يجسد حجم الكارثة التى تعشها الإسكندرية ويكشف عن انهيار منظومة القيم عندما يتغاضى المسئولون فى المحليات والأجهزة المعنية عن متابعة عملهم, فكيف سمحوا لهذه الشركات بالعمل بالمخالفة للقوانين.. وأضاف القسطاوى أن وجود مصانع الموت دليل دامغ على مدى الفساد المستشرى كالسرطان.. لكن الضحية دائما هم الأبرياء الذين يدفعون حياتهم ثمنا للفساد.