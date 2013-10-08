جامعة الزقازيق: الإخوان استخدموا الشماريخ والحجارة فى اشتباكاتهم

نفى الدكتور أشرف الشيحى، أن تكون الإصابات التى ترتبت على الاشتباكات بين الطلاب داخل الجامعة اليوم، الثلاثاء، نتيجة للأسلحة الحية أو الخرطوش، قائلاً: طلاب الإخوان المسلمين استخدموا الشماريخ والحجارة ضد الطلاب الآخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الاشتباكات ترتب عليها إصابة 5 طلاب بجروح وكدمات، وإتلاف واجهات بعض المنشآت الجامعية، مضيفاً الاشتباكات استمرت لأكثر من 30 دقيقة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق إلى أن التحقيقات تواصلت إلى معرفة الطالب الذى تمكن من إدخال "الشماريخ" للحرم الجامعى، وتم إحالته إلى مجلس تأديبى، مشيراً إلى أنه قام بإحالة 3 طلاب إلى التحقيق لتحريضهم أعلى استخدام العنف.