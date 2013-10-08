مبادرة من الفنادق المصرية بأسعار خاصة لتشجيع السياحة الداخلية

فى إطار جهود القطاع السياحى لتنشيط السياحة العربية الوافدة إلى مصر وأيضا تشجيع السياحة الداخلية وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن قيام عدد من الفنادق فى القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر (من بينها فندق سميراميس إنتركونتننال وفندق رمسيس هيلتون) بتقديم أسعار خاصة فى الفترة القادمة لتشجيع مزيد من الأشقاء العرب لقضاء عيد الأضحى بمصر إلى جانب تشجيع مزيد من السياحة الداخلية.

وذكر مسئولو غرفة الفنادق أن هذه المبادرة من جانب عدد من أكبر الفنادق المصرية تأتى فى أعقاب النجاح الكبير الذى حققته مبادرة "مصر فى قلوبنا" والتى أطلقتها وزارة السياحة الشهر الماضى ولاقت إقبالا شديدا من مختلف الفئات.

وأكد هشام زعزوع وزير السياحة أن مثل هذه المبادرة يأتى من منطلق أهمية السياحة العربية التى تمثل حوالى 20% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية، وتؤكد اهتمام القطاع السياحى الخاص بالعمل على تنشيطها حتى يتسنى إتاحتها لكافة مستويات المجتمع.