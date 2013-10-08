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"القوى الثورية" تتهم محافظ دمياط بعرقلة تنظيم مؤتمر بحضور "نعيم" و"الخرباوي"

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"القوى الثورية" تتهم محافظ دمياط بعرقلة تنظيم مؤتمر بحضور "نعيم" و"الخرباوي" "القوى الثورية" تتهم محافظ دمياط بعرقلة تنظيم مؤتمر بحضور "نعيم" و"الخرباوي"

كتب : سهاد الخضرى منذ 8 دقائق

أصدر مجلس تعاون القوى الثورية بيانًا شديد اللهجة، قبل قليل، اتهم فيه اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، بالتعنت وعدم الموافقة على تنظيمهم مؤتمرًا لجبهة ثوار وحكماء بعنوان "الشعب يدعم مؤسساته في الحرب على الإرهاب"، بحضور كل من الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، ونبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد في ، والدكتور كمال مغيث والدكتورة هالة فهمي ومسؤولي "جبهة ثوار وحكماء" يمثلهم خالد يونس، المنسق العام للجبهة.

واتهم أ.حسن الشبكي، المنسق العام مجلس تعاون القوى الثورية، محافظ دمياط بالتعنت معهم في عدم السماح لهم بإقامة المؤتمر وتحججه بأن الأمن لم يعطِ حتى الآن تصريحه بإقامة المؤتمر.

وأكد منسق عام مجلس تعاون القوى الثورية، أنه من غير المنطقي أن ينتظر المحافظ رد مدير الأمن على مؤتمر يدعو الشعب لدعم مؤسساته في تلك المرحلة الحرجة، ولكن من الطبيعي أن يصدر أوامره بصفته لمدير الأمن بتأمين المؤتمر، وتساءل: "ما السبب الحقيقي وراء عدم السماح بتنظيم المؤتمر؟".

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