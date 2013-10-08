رفع العلم المصرى على النصب التذكارى بالفالوجة احتفالا بنصر أكتوبر

قام أعضاء هيئة المرابطين بالقدس الشريف اليوم الثلاثاء، بوضع أكاليل الزهور ورفع العلم المصرى على النصب التذكارى المصرى بمنطقة الفالوجة شمال غزة، وذلك فى ذكرى إنتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال رئيس هيئة المرابطين بالقدس يوسف مخيمر فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فلسطين تشارك الشعب المصرى وجيشة العظيم فى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الاحتفال يشمل كافة البلدان العربية وخاصة فلسطين التى سال عليها دماء الأبطال والشهداء المصريين خلال دفاعهم عن فلسطين فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد مخيمر أن نصر أكتوبر أعاد للعرب جميعا الهيبة والكرامة والعزة، حيث استطاع الجيش المصرى تحطيم خط بارليف ومعها الغرور الإسرائيلى وكسر أنفه أمام العالم وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية كأكبر دولة عربية وجيشها العظيم القادر على تحقيق النصر للعرب جميعا.

ومن جانبه قال خالد الحسينى نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس، إن مصر بالنسبة لنا الداعم الرئيسى والقوى لقضية نصرة الأقصى فهى تمدنا بالصمود، مستنكرا أى محاولات الغرض منها زج شعارات لتحقيق مكاسب حزبية وإقحام قضية الأقصى فى تلك المعارك، مؤكدا أن مصر كدولة كبرى وجيشها العظيم قادرون على دفع عجلة الأمة العربية للأمام وتوحيد الصفوف من جديد لمواجهة ممارسات العدو الإسرائيلى فى فلسطين والأقصى.

تتضمن الأحتفال عزف السلام الوطنى لمصر وفلسطين ووضع أكاليل الزهور على النصب بالفالوجة، كما ردد المشاركون النشيد الوطنى المصرى وعددا من الأغانى الوطنية المصرية.

شارك فى وضع أكاليل الزهو على النصب التذكارى المصرى العشرات من شباب المرابطين وأعضاء من هيئة الهلال الأحمر الفلسطينى وعدد من النشطاء السياسين بالقدس.

تجدر الإشارة إلى النصب التذكارى المصرى يضم جثامين شهداء معركة الفالوجة عام 1948 العقيد أحمد عبد العزيز والذى كان منوطا به تدريب المقاومة الفلسطينية والعقيد أحمد فهيم بيومى والعريف إبراهيم قطب الصياد والجندى أبو الحسن حسن عيسوى.