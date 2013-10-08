أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رفع العلم المصرى على النصب التذكارى بالفالوجة احتفالا بنصر أكتوبر

Google+ Print
رفع العلم المصرى على النصب التذكارى بالفالوجة احتفالا بنصر أكتوبر رفع العلم المصرى على النصب التذكارى بالفالوجة احتفالا بنصر أكتوبر

قام أعضاء هيئة المرابطين بالقدس الشريف اليوم الثلاثاء، بوضع أكاليل الزهور ورفع العلم المصرى على النصب التذكارى المصرى بمنطقة الفالوجة شمال غزة، وذلك فى ذكرى إنتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال رئيس هيئة المرابطين بالقدس يوسف مخيمر فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فلسطين تشارك الشعب المصرى وجيشة العظيم فى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الاحتفال يشمل كافة البلدان العربية وخاصة فلسطين التى سال عليها دماء الأبطال والشهداء المصريين خلال دفاعهم عن فلسطين فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد مخيمر أن نصر أكتوبر أعاد للعرب جميعا الهيبة والكرامة والعزة، حيث استطاع الجيش المصرى تحطيم خط بارليف ومعها الغرور الإسرائيلى وكسر أنفه أمام العالم وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية كأكبر دولة عربية وجيشها العظيم القادر على تحقيق النصر للعرب جميعا.

ومن جانبه قال خالد الحسينى نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس، إن بالنسبة لنا الداعم الرئيسى والقوى لقضية نصرة الأقصى فهى تمدنا بالصمود، مستنكرا أى محاولات الغرض منها زج شعارات لتحقيق مكاسب حزبية وإقحام قضية الأقصى فى تلك المعارك، مؤكدا أن مصر كدولة كبرى وجيشها العظيم قادرون على دفع عجلة الأمة العربية للأمام وتوحيد الصفوف من جديد لمواجهة ممارسات العدو الإسرائيلى فى فلسطين والأقصى.

تتضمن الأحتفال عزف السلام الوطنى لمصر وفلسطين ووضع أكاليل الزهور على النصب بالفالوجة، كما ردد المشاركون النشيد الوطنى المصرى وعددا من الأغانى الوطنية المصرية.

شارك فى وضع أكاليل الزهو على النصب التذكارى المصرى العشرات من شباب المرابطين وأعضاء من هيئة الهلال الأحمر الفلسطينى وعدد من النشطاء السياسين بالقدس.

تجدر الإشارة إلى النصب التذكارى المصرى يضم جثامين شهداء معركة الفالوجة عام 1948 العقيد أحمد عبد العزيز والذى كان منوطا به تدريب المقاومة الفلسطينية والعقيد أحمد فهيم بيومى والعريف إبراهيم قطب الصياد والجندى أبو الحسن حسن عيسوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض