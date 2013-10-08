المستشار مكرم السودانى: لم ألتق هشام جنينة منذ شهرين ولا أدافع إلا عن استقلال القضاء

أرسل المستشار مكرم السودانى ردا على خبر منشور بــ"اليوم السابع"، بعنوان "مصادر:الشقيقان "مكى" وقضاة الاستقلال يزورون رئيس المركزى للمحاسبات"، أوضح فيه أنه لم يكن ضمن وفد قضاة الاستقلال الذين زاروا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، مشيرا إلى أنه لم يحدث أن التقيت المستشار هشام جنينة منذ أكثر من شهرين على ما أذكر، ولم تصدر منى أى تصريحات تتعلق سواء بالنائب العام أو وزير العدل.

وأكد أنه لا ينتمى أو يسمى نفسه على تيار بعينه بل إنه شخصياً مستقل بالذات ، كما يعرفه أقر أنه من القضاة وغيرهم، يناشد استقلال القضاء والقضاة منذ ثمانية عشرة عاما ولم تتغير عقيدته بتغير قيادات نادى القضاة، فكان وما زال مداوماً على المشاركة فى جميع الفعاليات التى تدافع عن القضاء والقضاة فى العهود المختلفة لنادى القضاة، معلياً من شأن النادى والقضاء وليس الأشخاص.

وأوضح المستشار مكرم، أن مواقفه لم تتغير من ناحية المطالبة باستقلال القضاء بتغير القيادات السياسية، وأنظمتها المتعاقبة والتى تضع هدف السيطرة على القضاء والنيل من استقلاله غاية تسعى إليها مشيراً إلى أن ذلك يظهر من خلال العديد من مقابلاته التليفزيونية أو الإذاعية عندما كان ومازال يدافع عن القضاء بعد أن التزم الكثيرون الصمت، إما خوفاً أو أملاً ورجاءً فى فرص على جسد القضاء فى الأزمنة السياسية المختلفة

وأوضح أنه ملتزم بخط واحد لا يعرف الأشخاص وإنما يؤمن ويحيا على الفكرة التى لا تموت أو تزول برعاية بيت الأمة " نادى القضاة ".