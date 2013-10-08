غدًا.. الامتحان الشفهى للدراسات العليا بكلية اللغة العربية بالقاهرة

تعقد كلية اللغة العربية غدًا فى العاشرة صباحًا، اختبارًا شفهيًا لطلاب المرحلة التمهيدية للدراسات العليا للسنتين الأولى والثانية للبنين والبنات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، إن كل الطلاب لهم الحق فى دخول التعيين "تحديد نص معين من كتاب محدد يمتحن فيه الطالب" وشفهى مواد التخصص حسب كل قسم.

وأوضح المحرصاوى أن طلاب أقسام الشعبة العامة يحق لهم دخول اختبار التعيين وشفهى مواد التخصص أما أقسام التاريخ وكلية الإعلام فلهم اختبار شفهى فى مواد التخصص وليس لهم مواد تعيين مشيرًا إلى أن اختبار القرآن الكريم الشفهى لن يكون إلا للطلاب الناجحين فى التحريرى.