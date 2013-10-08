أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدًا.. الامتحان الشفهى للدراسات العليا بكلية اللغة العربية بالقاهرة

Google+ Print
غدًا.. الامتحان الشفهى للدراسات العليا بكلية اللغة العربية بالقاهرة غدًا.. الامتحان الشفهى للدراسات العليا بكلية اللغة العربية بالقاهرة

تعقد كلية اللغة العربية غدًا فى العاشرة صباحًا، اختبارًا شفهيًا لطلاب المرحلة التمهيدية للدراسات العليا للسنتين الأولى والثانية للبنين والبنات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، إن كل الطلاب لهم الحق فى دخول التعيين "تحديد نص معين من كتاب محدد يمتحن فيه الطالب" وشفهى مواد التخصص حسب كل قسم.

وأوضح المحرصاوى أن طلاب أقسام الشعبة العامة يحق لهم دخول اختبار التعيين وشفهى مواد التخصص أما أقسام التاريخ وكلية الإعلام فلهم اختبار شفهى فى مواد التخصص وليس لهم مواد تعيين مشيرًا إلى أن اختبار القرآن الكريم الشفهى لن يكون إلا للطلاب الناجحين فى التحريرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365