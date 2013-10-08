أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير الإنتاج الحربي: لا توجد دولة يمكنها منع مصر من تصنيع الأسلحة التي يحتاجها الجيش

Google+ Print
وزير الإنتاج الحربي: لا توجد دولة يمكنها منع مصر من تصنيع الأسلحة التي يحتاجها الجيش وزير الإنتاج الحربي: لا توجد دولة يمكنها منع مصر من تصنيع الأسلحة التي يحتاجها الجيش

كتب : أحمد عبدالعظيم الثلاثاء 08-10-2013 18:55

أكد الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، أنه لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تمنع من إنتاج الأسلحة والذخائر التي تحتاجها القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات بين مصر وأي دولة في العالم تمنعها من إنتاج ما تحتاجه من أسلحة ومعدات، ماعدا ما هو محرم دوليًا وفق الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح معرض للسلع والمنتجات المدنية بمصر الجديدة، أن جهاز "التابلت" الذي تنتجه الوزارة له كفاءة عالية ويستطيع المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت توفير عدة آلاف من هذا الجهاز المعروف تجاريًا باسم "إينار".

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن فكرة جهاز "إينار" بدأت منذ عامين، وتم طرحه خلال تلك الأيام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين ما تنتجه الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مجالات تصنيع التابلت، قائلًا: "نحن ننتج سويًا كل ما تحتاجه القوات المسلحة ويساهم في إثراء السوق المصري".

وصرح وزير الإنتاج الحربي، أنه في إطار الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي تم افتتاح أحدث مصنع للثلاجات في مصر، والبدء في طرح إنتاج الإصدار الثاني من جهاز التابليت "إينار" الذي يتم تصنيعه بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي تختص بأنظمة البرمجة الخاصة به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض