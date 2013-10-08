وزير الإنتاج الحربي: لا توجد دولة يمكنها منع مصر من تصنيع الأسلحة التي يحتاجها الجيش

كتب : أحمد عبدالعظيم الثلاثاء 08-10-2013 18:55

أكد الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، أنه لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تمنع مصر من إنتاج الأسلحة والذخائر التي تحتاجها القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات بين مصر وأي دولة في العالم تمنعها من إنتاج ما تحتاجه من أسلحة ومعدات، ماعدا ما هو محرم دوليًا وفق الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح معرض للسلع والمنتجات المدنية بمصر الجديدة، أن جهاز "التابلت" الذي تنتجه الوزارة له كفاءة عالية ويستطيع المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت توفير عدة آلاف من هذا الجهاز المعروف تجاريًا باسم "إينار".

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن فكرة جهاز "إينار" بدأت منذ عامين، وتم طرحه خلال تلك الأيام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين ما تنتجه الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مجالات تصنيع التابلت، قائلًا: "نحن ننتج سويًا كل ما تحتاجه القوات المسلحة ويساهم في إثراء السوق المصري".

وصرح وزير الإنتاج الحربي، أنه في إطار الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي تم افتتاح أحدث مصنع للثلاجات في مصر، والبدء في طرح إنتاج الإصدار الثاني من جهاز التابليت "إينار" الذي يتم تصنيعه بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي تختص بأنظمة البرمجة الخاصة به.