بالأسماء 71 قتيل و500 مصاب بأحداث احتفالات 6 أكتوبر

نشرت حملة أنا ضد التعذيب حصر لكل قتلي ومصابي أحداث 6 أكتوبر بعد ما وقعت اشتباكات في عدد من المحافظات نتج عنها وفقا لما رصدته الحملة 71 قتيل و أكثر من 500 مصاب و 500 معتقل.

وأكدت الحملة أن هناك أكثر من 500 مصاباً ما بين رصاص حي وخرطوش وسحجات وكدمات واختناقات كما تم القبض على أكثر من 500 مواطن بالعديد من المحافظات منهم 170 شخص بالقاهرة و 100 شخص بالجيزة و 40 بالإسكندرية و 4 بالفيوم و 14و بالمنيا و 13 بالإسماعيلية و 8 بقنا و 9 بالسويس و 18 بأسوان و 10 بأسيوط و 9 ببورسعيد و 15 بالقليوبية.

و وقع بمحافظتي القاهرة والجيزة 54 قتيل في إشتباكات بمحيط ميدان التحرير والدقي ورمسيس و هم :

1- “جمال حسن محمد جاد المولى” 21 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

2- “أحمد أمين إمام” 33 عاماً … من ميت عقبة، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى امبابة)

3- “عبد الرحمن السيد البشبيشي” 26 عاماً … خرج كلية دار العلوم، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس. (مستشفى صيدناوي)

4- “حسن السيد العريني” 19 عاماً … طالب جامعي، من محافظة الإسماعيلية – التل الكبير، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

5- “عبد الرحمن أحمد عبد الستار” 21 عاماً … من بولاق الدكرور، طالب كلية هندسة جامعة القاهرة قسم اتصالات، توفى نتيجة طلق ناري في الفخذ أثناء اشتباكات ميدان رمسيس. (مستشفى امبابة)

6- “عمر فتحي محمد الزيني” 32 عاماً … من الجيزة، مهندس، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

7- “طارق ربيع محمد احمد ابوزيد ” 25 عاماً … من قرية مناشي الخطيب – الفيوم، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

8- “هيثم ابراهيم سلطان” 28 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

9- “حسن فايد حسن مصطفى” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس. (مستشفى صيدناوي)

10- “إبراهيم السيد إبراهيم أبو السعود” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى صيدناوي)

11- “محمد صلاح أحمد” 28 عاما … توفى نتيجة طلق ناري في الرأس أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

12- الدكتور “وائل رشاد سليمان شعلة” 38 عاماً … من القناطر – القليوبية، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس والوجه أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

13- “محمود حمدي عدنان” 22 عاماً … من 6 أكتوبر – الجيزة، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس والكتف أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

14- “محمد أحمد فوزي” … من امبابة، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

15- “رامي إمام محمد” 27 عاماً … من امبابة، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى ابن سينا)

16- “حامد عبد النبي حامد” 17 عاماً … من منشية القناطر، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى أوسيم العام)

17- “أيمن حسين عبد الله” 18 عاماً … من نزلة السمان – الهرم، توفى نتيجة طلق ناري في البطن أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

18- “محمد أحمد محمد عطية” 20 عاماً … من أسيوط، توفى نتيجة طلق ناري في الظهر أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى الزراعيين)

19- “سامي محمد ياقوت موسى” 59 عاماً … من أرض اللواء، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى امبابة)

20- “هاني محمد أحمد الشناوي” 42 عاماً … من الطالبية – الجيزة، سائق بقناة النهار، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

21- “محمد فاروق سيد” 34 عاماً … من بني سويف، توفى نتيجة طلق ناري في البطن أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

22- “ياسر مصطفى البشير” 44 عاماً … من مدينة الفشن – بني سويف، وكيل حسابات بوزارة المالية، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

23- “محمد أحمد إبراهيم” 34 عاماً … من الجيزة، توفى نتيجة طلق ناري في الساق أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى العجوزة)

24- “محمد عبد النبي محمود” 35 عاماً … من فيصل – الجيزة، صيدلي، توفى نتيجة طلق ناري في الظهر أثناء اشتباكات ميدان الدقي. (مستشفى الهرم)

25- “أحمد محمد طاهر” 25 عاماً … من الدقي، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

26- “عمار محمد خطاب” 19 عاماً … من كفر الشيخ، طالب بالفرقة الثانية بكلية لغات وترجمة جامعة الازهر، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

27- “احمد عبد المرضي سليم” 30 عاماً … من شبرا الخيمة – القليوبية، توفى نتيجة طلق ناري في الرقبة أثناء اشتباكات ميدان رمسيس. (مستشفى الهلال)

28- “يحي صلاح أحمد” 26 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

29- “أحمد أيمن” 25 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري في الصدر أثناء اشتباكات ميدان الدقي على الرصيف بعد رفض مستشفى مصر الدولي انقاذه.

30- “محمد سمير نصر” 24 عاماً … من ابو النمرس، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

31- “محمود محمد طنطاوي” 25 عاماً … من محافظة الإسماعيلية – مدينة أبو سلطان، توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

32- “محمد نصير” 25 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

33- “عمر الدسوقي العزب” 17 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

34- “عادل غريب المالح” 20 عاماً … من الشرقية – بلبيسن توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان رمسيس.

35- “محمد فتحي محمد عبد الله” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

36- “حربي نبيه عبد الحكم” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

37- “بدوي معوض عبد الوهاب” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

38- “يحيى صلاح حسني” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

39- “محسن محمد يوسف” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

40- “جلال محمد إبراهيم” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

41- “أحمد شوقي محروس” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

42- “كمال محمد سالم محمود” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

43- “سيف الإسلام عبد الناصر” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

44- “طه السيد عبد الباز” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

45- “وليد السيد محمود السيد” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

46- “إسماعيل محمود مصطفى” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

47- “أحمد السيد رجب” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

48- “أحمد محمد رمضان” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

49- “محمود جمال محمد” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

50- “أحمد عبد الغني محمد” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

51- “عبد المنعم أحمد السيد” … توفى نتيجة طلق ناري أثناء اشتباكات ميدان الدقي.

> و قتيل بإشتباكات بمحيط منطقة عين شمس و هو ”عادل حسن الحسيني” … توفى نتيجة طلق خرطوش أثناء اشتباكات الزيتون.

>و شهيدان بإشتباكات بمحيط منطقة غمرة:

1- “محمود جمال محمد رشاد” … توفى نتيجة طلق خرطوش.

> 2- “عمر أسامة” 16 عاماً … من عين شمس، طالب بمدرسة ابن خلدون، توفى نتيجة طلق ناري.

و في محافظة بني سويف قتل 6 أشخاص بينهم سيدتين و هم :

1- “احمد علي عويس” 33 عاماً.

> 2- “نادي عبود” 35 عاماً … من حي البشري.

> 3- “علي” … من شرق النيل.

> 4- “طه جمال مجاهد بكري” 16 عاماً … طالب بالصف الثالث الإعدادي … توفى نتيجة طلق ناري.

> 5- “رفيدة محمود سيف” 19 عاماً … طالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، توفيت نتيجة طلق ناري في الوجه.

> 6- سيدة مجهولة مسنة لم يتم تحديد هويتها بعد.

ومحافظة المنيا قتل أربعة أشخاص بقرية دلجا و هم :

1- “إبراهيم صبحي سيد البنا” 30 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري في الرأس.

> 2- “طلعت يوسف طوس” … مواطن قبطي، توفى نتيجة طلق ناري في الرقبة.

> 3- “عبد الرحمن أحمد” … من نجع العاقولة.

> 4- “مصطفى محمد سكر”.

و في محافظة شمال سيناء سقط قتيل واحد في هجوم مسلح على قسم شرطة ثالث العريش:

1- “حمدي عبد العزيز شعيب” … رقيب شرطة، من المنوفية، حاصل على دبلوم فني، توفى نتيجة طلق ناري.

و في محافظة السويس سقط 6 قتل