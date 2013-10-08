النيابة العامة تأمر بضبط واحضار زوج ضحية “تسلم الأيادى” بالبحيرة

قال هيثم عبد العزيز محامي المجني عليها نهى السيد سلطان زوجة أحد انصار الرئيس المعزول المتهم بمحاولة قتلها والاعتداء عليها بالضرب المبرح ، ان النيابة العامة أمرت اليوم بضبط وإحضار المتهم صبحي . ج . ز (موظف بشركة المياه) المقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة ، والمتهم بالشروع في قتل وتعذيب واحتجاز المجني عليها لمدة يومين متتاليين لمجرد سماعها أغنية ” تسلم الأيادى ” .

وأشار المحامى إلى أن النيابة طلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها مع بيان مدى نية المتهم بالشروع في قتل زوجته .

> يذكر أن المجني عليها حررت محضرا برقم 10171 لسنة 2013 جنايات قسم كفرالدوار ، تتهم زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح وتعذيبها واحتجازها بشقته لمدة يومين متتاليين لسماعها أغنية ” تسلم الأيادي ” .

ا.ش.ا