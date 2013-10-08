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ضبط كميات كبيرة من الحلوى الفاسدة بأحد المصانع الغير مرخصة بمنطقة طهطا الصناعية

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ضبط كميات كبيرة من الحلوى الفاسدة بأحد المصانع الغير مرخصة بمنطقة طهطا الصناعية ضبط كميات كبيرة من الحلوى الفاسدة بأحد المصانع الغير مرخصة بمنطقة طهطا الصناعية

قامت لجنة من مديرية الصحة بسوهاج تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة و مراقبي إدارة المراقبة للأغذية بمديرية الصحة كلا من فتحي عبد الجليل السمان وأحمد فؤاد أحمد , وجمال خلف حمودة بمشاركة إدارة مباحث أستهدفت التفتيش على مصانع الحلوى التي تقوم بصناعة حلويات الأعياد بمدينة طهطا بسوهاج .

حيث ضبطت اللجنة مصنع حلوى غير مرخص وتم ضبط كمية 112800 قطعة حلوى كعك ملونة بألوان غير صحية ضارة بصحة الأنسان وعدد 69000 قطعة فندام غير صالحة وعدد 190 كيلو ذبيب منتهي الصلاحية  للدخول في المواد الأولية لصناعة الحلوى وعدد 300 كيلو فول سوداني مبشور ظاهر عليه علامات الفساد والفطريات للدخول في خطوط الأنتاج وعدد 25 كيلو حمص الشام منتهي الصلاحية .

وتم مصادرة المضبوطات و تحرير محضر رقم 7709 جنح مركز طهطا 2013 تجاه المصنع ومثبت بها المضبوطات وأخطرت النيابة لتولي التحقيق .

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