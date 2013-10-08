قيادات تعليم الفيوم تفتتح فصول رياض الأطفال بقحافة

افتتح محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، ومحمود ابو الغيط وكيل المديرية ، ومحمد ماجد امام مدير عام ادارة شرق الفيوم وجمعة رمضان رئيس مجلس امناء الفيوم فصول رياض الاطفال التابعة للجمعية الوطنية لحقوق الانسان بحى قحافة بمدينة الفيوم .

كان فى استقبالهم المستشار سلامة شعبان اسماعيل رئيس مجلس ادارة الجمعية وثناء احمد امين نائب رئيس مجلس الادارة واسماعيل فؤاد المدير التنفيذى للجمعية واميرة موسى موجه عام رياض الاطفال ومحمد عبد القوى مدير الخدمات التربوية بادارة شرق الفيوم .

وتعتبر الفصول الاربعة التى تم افتتاحها باكورة الانشطة التنموية التى تقوم بها الجمعية فى احياء الفيوم والتى تهدف الى الاهتمام بالتعليم فى المناطق الشعبية فى تعليم يشبه الخاص باسعار فى متناول المواطن البسيط ضمن مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى فصول رياض الاطفال .

تفقد وكيل الوزارة وقيادات التعليم قاعات الاطفال والحديقة الملحقة بها وابدى اعجابه بالجهد المبذول من قبل الجمعية واثنى على مشاركة العمل الاهلى فى التعليم وخاصة رياض الاطفال بسبب عدم استيعاب المدارس الحكومية لجميع الاطفال فى هذا السن.

وقد شارك فى الافتتاح عصام عبد العزيز رئيس مجلس ادارة جمية العطاء واعضاء الجمعية سامية قرنى وسلوى جلال وامال شعبان .

اكد المستشار سلامة ان الجمعية ستقوم خلال الفترة المقبلة بافتتاح عدد من قاعات رياض الاطفال فى القرى الكبيرة بمحافظة الفيوم لتسهم فى تنشئة طبيعية للاطفال قبل المدرسة من اجل العمل على نهوض التعليم ورفعته فى مصر.