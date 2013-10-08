مسؤول أممي: ليبيا لها الحق في معرفة ما حدث لـ«أبوأنس»

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، طارق متري، إن للحكومة الليبية وشعبها كامل الحق في معرفة ملابسات اختطاف الولايات المتحدة للمواطن الليبي، نزيه عبدالحميد الرقيعي، المعروف باسم أبوأنس الليبي، القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، والمطالبة باحترام قوانينها ومراعاة الإجراءات الوطنية، وكانت قوة أمريكية خاصة اعتقلت القيادي البارز في تنظيم «القاعدة»، السبت الماضي، ونقلته إلى سفينة حربية لاستجوابه.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة، فى بيان، الثلاثاء، وعيها بأهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيته بالنسبة لليبيا، مشيرة إلى حرصها على ضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة.

كما دعا البيان المجتمع الدولي، الذي وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبي، إلى مضاعفة الجهود في مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها، إضافة إلى مساعدتها لإقامة دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان فيها .

وفي سياق متصل، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستنقل نحو 200 من مشاة البحرية إلى قاعدة أمريكية في «سيونيلا»، بإيطاليا، من أخرى في إسبانيا، الأربعاء، أو نحو ذلك لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على الرد على أي أزمات بعد عملية القبض على أبوأنس الليبيي.

يذكر أن جماعات متشددة ليبية دعت، في مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، إلى شن هجمات انتقامية على أهداف استراتيجية من بينها خطوط أنابيب تصدير الغاز وطائرات وسفن بالإضافة إلى خطف أمريكيين.