"وحشاني بلادي" لكارول سماحة "الكليب الرسمي" لشركة "مصر للطيران"

كتب : هشام أمين الثلاثاء 08-10-2013 17:39

بعد النجاح الذى حققه كليب "وحشاني بلادي" لكارول سماحة، من حيث المضمون الفكري والاجتماعي المميز، قررت شركة "مصر للطيران" أن ترعى وتتبنى أول فيديو كليب عربي وأن تجعل منه الكليب الخاص والرسمي لها على جميع خطوط طيرانها، يأتى ذلك بعد أن قامت "مصر للطيران" فى سابقة الأولى من نوعها برعاية الكليب عند بداية عرضه.

أغنية "وحشاني بلادي" لحنها مأخوذ من أغنية "ليلة حب" لكوكب الشرق أم كلثوم وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكلمات "وحشاني بلادي" لمحمد جمعة ومن توزيع جان ماري رياشي، والكليب من إخراج "Thierry vergnes".

من ناحية أخرى مازال ألبوم كارول سماحة "إحساس" يحتل المراكز اﻷولى بالفيرجين ميجا ستورز رغم صدوره منذ 8 أشهر.