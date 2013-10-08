بالصور| عاصي الحلاني ونوال الزغبي يدعمان المنتخب اللبناني لكرة القدم

كتب : هشام أمين الثلاثاء 08-10-2013 17:51

جمع المخرج اللبناني عادل سرحان، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، والنجمة الذهبية نوال الزغبي في المدينة الرياضية في بيروت، بهدف تصوير إعلان ترويجي داعم للمنتخب اللبناني، بحضور حشد من أهل الإعلام المحلي والعربي، إضافة إلى المدربين والمشرفين والقيمين على المنتخب اللبناني، وعدد من لاعبي المنتخب.

ويهدف الإعلان الضخم إلى دعم المنتخب اللبناني وتشجيعه للمشاركة ضمن فعاليات تصفيات كأس آسيا المقبلة.

وأعرب عادل سرحان عن سعادته بالنتيجة، بعد ساعات التصوير الطويلة، التي عمل خلالها مع عدد كبير من النجوم من بينهم: رفيق علي أحمد، نادين الراسي، جورج خباز، عباس شاهين، رولا شامية، إضافة إلى علي بزّي وعمار حوري وغيرهم من رجال السياسة.

وعبّر عادل عن فخره باختياره، لتصوير الإعلان، خصوصًا أنه عمل وطنيّ هادف بامتياز، ويضمّ وجوهاً فنية ناجحة جداً.

وكان عادل قد صوّر، أمس، مع عاصي الحلاني ثم مع نوال الزغبي، وأبدى كلاهما تفاعلاً مُلفتاً وحماساً كبيراً خلال التصوير.