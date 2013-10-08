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دينا: انتهيت من "عش البلبل" واتمني نجاحه

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دينا: انتهيت من "عش البلبل" واتمني نجاحه دينا: انتهيت من "عش البلبل" واتمني نجاحه

كتب : وفاء بكر الثلاثاء 08-10-2013 17:53

قالت الفنانة الاستعراضية دينا، إنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد "عش البلبل"، منذ عدة أيام، حيث كان التصوير "خارجي" بأحد المناطق الشعبية.

وأضافت دينا، لـ"الوطن"، "انتهيت من التصوير وأنتظر عرض الفيلم الذي أتمني نجاحه وإقبال الجمهور عليه وأتمنى أن يحدث ذلك في جو من الأمان والأمن حتى لا تضيع فرحة المصريين في العيد بأي نوع من أعمال العنف أو الإرهاب، وأتمني للجميع عيدا سعيدا وأن ينال الفيلم إعجابهم".

يذكر أن "عش البلبل" يشارك في بطولته مي سليم وسعد الصغير وكريم محمود عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

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