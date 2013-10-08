هاني رمزي يطير إلى أمريكا آخر الشهر ويدرس سيناريو مسلسل جديد

كتب : وفاء بكر الثلاثاء 08-10-2013 17:57

يطير الفنان هاني رمزي إلى أمريكا نهاية الشهر الجاري، من أجل إنجاز مجموعة من المهام هناك والاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

من ناحية أخرى، يقرأ هاني رمزي هذه الأيام سيناريو مسلسل يعود به إلى الدراما الرمضانية.

وأكد هاني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيبدي الرأي النهائي في المسلسل في بداية العام الجديد عقب انتهائه من سفرياته للخارج.

وأعرب هاني عن فرحته بحضور حفل انتصارات أكتوبر، قائلا "كنت أشعر بالفخر والفرحة الشديدين لكوني ممن حضروا من هذا الاحتفال التاريخي الذي حرمنا منه العام الماضي، وأتمنى أن تنعم مصر بالأمن والأمان دائما وعلى مر العصور".