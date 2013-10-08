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ألبوم "أحلامي" لليلى غفران اليوم في الأسواق

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ألبوم "أحلامي" لليلى غفران اليوم في الأسواق ألبوم "أحلامي" لليلى غفران اليوم في الأسواق

كتب : نورهان طلعت الثلاثاء 08-10-2013 18:01

يصدر اليوم ألبوم الفنانة المغربية ليلى غفران، الذي يحمل اسم "أحلامي"، وذلك في أول تعاون لها مع شركة "مزيكا"، ويضم الألبوم عشرة أغنيات من بينها "ضربة قاضية ،و يا وليدي ،ومتستهونش بيا"، وتعاونت ليلى مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم حسام عبد الله ومصطفى شوقى ورفيق عاكف، وقدمت ليلى فى الألبوم عددا من الأشكال الغنائية المتنوعة من بينها الفلكلور المغربى فى أغنية "يا وليدى"، وعقب صدور الألبوم سوف تقوم بتصوير أغنيتين من الألبوم بناء على نسبة تصويت الجمهور ومدى إعجابه وترشيحه للأغنيتين من بين أغنيات الألبوم.

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