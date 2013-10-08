بالصور| العرض الأول لفيلم "Carrie" في كاليفورنيا

كتب : إنجي رأفت منذ 43 دقيقة

تألقت الممثلة جوليان مور في العرض الأول لفيلمها الجديد "Carrie" بولاية كاليفورنيا، حيث ارتدت فستاناً أبيض، طويلاً، واسعا، وامسكت بحقيبة يد ملونة، وأسدلت شعرها على كتفيها.

وجذبت المملثة جيسيكا براكرالانتباه على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستاتاً، أبيض، ضيقا ورفعت شعرها للأعلى.

وظهرت الممثلة كلوي جريس موريتزوهي ترتدي فستانا طويلاً، لونه زيتي، شفافا من الأسفل.

الفيلم من إخراج المخرج كيمبرلي بيرس، ويشارك في بطولته الممثلة جابرييلا وايلد، سامانثا واينستون ومن المنتظر عرضه في 18 أكتوبر بجميع دور العرض الأمريكية.