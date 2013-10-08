عرفة السيد: الزمالك كان حلمي.. وأتمنى بطولة بيضاء

قال عرفة السيد المهاجم المنضم حديثا إلى الزمالك من الجونة أن الانتقال للفريق الأبيض كان حلما قديما له تحقق.

وحصل الزمالك على توقيع عرفة السيد رسميا يوم الثلاثاء لثلاث سنوات مقبلة، مقابل 700 ألف جنيه للجونة.

وقال السيد لـFilGoal.com: "كنت أحلم بالانضمام للزمالك منذ فترة طويلة، ولكن المفاوضات توقفت في المحاولة السابقة لضمي بسبب المقابل المادي".

وتابع "ولكني فضلت الانتقال للزمالك على الأهلي الذي فاوضني منذ فترة طويلة، والإسماعيلي الذي تلقيت اتصالات منه قبل التوقيع".

وواصل السيد متما "أتمنى أن أتوج مع الزمالك ببطولة، وأن أقدم نفسي للجماهير بطريقة مرضية في بطولة كأس مصر".

ودعم الزمالك صفوفه بأكثر من لاعب خلال الأيام الأخيرة على رأسها مؤمن زكريا لاعب إنبي وياسر إبراهيم مدافع المنصورة، كما اقترب من الاتفاق مع أحمد علي مهاجم الإسماعيلي.