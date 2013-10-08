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الطيران المدني تنتهي من مشروع تأمين مهبط مطار القاهرة بالكاميرات

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الطيران المدني تنتهي من مشروع تأمين مهبط مطار القاهرة بالكاميرات الطيران المدني تنتهي من مشروع تأمين مهبط مطار القاهرة بالكاميرات


> انتهت وزارة الطيران المدني من دراسة مشروع لتأمين مهبط مطار القاهرة الدولي بكاميرات المراقبة وفق خطة أمنية يشرف عليها المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران لتأمين مطارات الجمهورية لمواجهة أية عمليات تخريبية قد تواجهها المطارات .

تقوم جهة سيادية بعملية تأمين أسوار مهبط طائرات مطار القاهرة الدولي بكاميرات المراقبة، بالتنسيق الطيران المدني لمواجهة أية تحديات قد تواجه مطار القاهرة والتصدي للإختراقات التي تعرض له سور مطار القاهرة الدولي خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن أسوار مهبط مطار القاهرة الدولي تمتد إلي مسافة 60 كيلو متر، ومن المفترض أن تبدأ عمليات تأمين أسوار المطار بالكاميرات في سرية، حيث يتم تثبت كاميرات مرئية وكاميرات أخري يتم تثبيتها في اماكن سرية لتكثيف عمليات التامين .

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