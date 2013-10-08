"تمرد" تعلن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 17:26

أعلنت حركة "تمرد" عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة خلالها على جميع المقاعد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته تمرد، اليوم، بمقر صحيفة "أخبار اليوم"، وأعلنت خلاله تشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات لمراقبة الانتخابات على أن يشرف عليها المنسق الإعلامي للحركة حسن شاهين.

وقال عضو "تمرد" حسن شاهين إن الحركة تستهدف من وراء المشاركة إلى عدم تكرار المعادلة الفاسدة التى حدثت 2012، وأيضا أن يكون البرلمان معبرا عن الثورة، وأكد أن تمرد ستدعم كل الشخصيات الوطنية التي ستخوض الانتخابات.