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غدًا.. "المصري للسياسات العامة" يناقش تدخل الشرطة في العمل السياسي والأهلي

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غدًا.. "المصري للسياسات العامة" يناقش تدخل الشرطة في العمل السياسي والأهلي غدًا.. "المصري للسياسات العامة" يناقش تدخل الشرطة في العمل السياسي والأهلي

كتب : أمل القاضي الثلاثاء 08-10-2013 17:43

يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، جلسة استماع لعدد من قيادات جهاز الشرطة والأحزاب، غدًا؛ لمناقشة "تدخل الشرطة في العمل السياسي والأهلي"، ويأتي ذلك في إطار العمل على مشروع إصلاح القطاع الأمني بمصر، والذي يدخل فى إطار عمل برامج "سيادة القانون، وحرية التجمع والتنظيم".

ومن المقرر أن يطرح المركز، خلال الاجتماع، عدة حلول إصلاحية لجهاز الشرطة المصري، من خلال العمل البحثي على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل جهاز الشرطة، بالإضافة إلى العمل على حصر كافة تدخلات الشرطة في حياة المواطنين، والتي تخرج عن القانون ولا ينظمها؛ خاصة تلك التي ترتبط بالتدخل في الأنشطة الاقتصادية، ويهدف إلى طرح وتحرك مبادرة تصالح وطني بين جهاز الشرطة والمواطنين.

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