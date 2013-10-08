نادر بكار: نمر بلحظة كثيرة التعقيد والكآبة.. و"الإخوان" أضاعوا فرص التفاوض

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفي، "نحن في لحظة كثيرة التعقيد والكآبة، وهناك العديد من المقدرات والمكتسبات تضيع من يد الشعب المصري".

وأعلن نادر بكار، في حديثه خلال "ستوديو البث المباشر" على شاشة "cbc" مع محمد الجندي، رفضه لكافة أشكال الإرهاب ضد الدولة وضد الشرطة، وخاصة فيما يخص سيناء.

وأضاف مساعد رئيس حزب النور السلفي، أن "الجميع يحرص على عدم سقوط هذه الدولة، ولذلك على الدولة تكثيف جهودها لإلقاء القبض على الإرهابيين والخارجين على القانون".

وأكد نادر بكار، أن "حزب النور يطالب بوضع إطار قانوني لكي يتم تنظيم المظاهرات والمسيرات، فالأجهزة الأمنية قتلت العديد من المواطنين ومن الصعب عليها الآن تبرير لماذا تم القتل بهذا الشكل، لذلك من الضروري تطبيق دولة القانون التي تعلن عن لجنة تقصي حقائق لكشف كافة الحقائق، خاصة أن هناك مبالغة في الاستهانة بالدماء التي تقع خلال الفترة القادمة".

وأوضح مساعد رئيس حزب النور، أن جماعة الاخوان المسلمين أضاعت نقاط كثيرة في التفاوض كانت تستطيع من خلالها الوصول إلى حل يرضي الجميع بعد 30 يونيو.