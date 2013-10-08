بالفيديو.. والد شهيد الجيش بالإسماعيلية: قتلوا ابني و هو صائم ..وكان يتمني أن يصلي العيد معنا

شيع المئات من أهالي مركز الصف البلد بحلون جنازة الملازم أول أحمد أبراهيم و الذي استشهد صباح يوم أمس الإثنين في السابع من أكتوبر 2013 مع خمسة جنود بالإسماعيلية بعد خروجهم لإحضار الطعام للكتيبة ، وحضر الجنازة المئات من ابناء المركز و عدد من القيادات الأمنية بالجيش الثاني.

وشهدت الجنازة هتافات من أهل المركز ضد جماعات الإخوان المسلمين بعد أن حملوها سبب انتشار الإرهاب في البلاد – علي حد وصفهم، و لم يكن يدرك الشهيد أحمد أنه لن يتمكن من أداء صلاة العيد مع والده كما وعده ، و لن يتمكن من حضور ولادة ابنه الأول كما وعد زوجته بعد أن تلقي أربعة رصاصات علي يد بعض المسلحين صباح أمس.

وقال ابراهيم حسين والد الشهيد، انه عرف بخبر استشهاد ابنه صباح أمس بعد أن أخبره اصدقاءه انه تعرض لإطلاق نار علي يد بعض المسلحيين اثناء خروجة لاحضار الطعام ” التغذية ” للكتيبة ، مضيفًا ان بعد ذلك علم بأستشهاد ابنه بأربعة رصاصات هو و من معه من جنود.

فيما أضاف ان القوات المسلحة كانت قد قررت إقامة جنازة عسكرية لنجله الشهيد الا انه أصر على ان يعجل بدفنه بمسقط رأسه الصف، و عن أخر مكالمة بينه و بين ابنه قال” اخر ما قال لي أحمد يوم أمس انه سيحضر لصلاة العيد معنا و انه سيقيم أحتفال كبير لمولوده الأول بعد أسابيع قليلة” ، وطالب أبراهيم من القوات المسلحة ان تحاكم الجناه علي ما فعلوه مؤكدًا ان ابنه لم يكن إلا مثال للشاب الصالح و الملتزم و يشهد له الجميع بذلك.

فيما رفضت والدة الشهيد و زوجته الإدلاء بأي تصريحات بسبب سوء حالتهما.

وقال عضو مجلس الشعب السابق اللواء سعد الجمال، أن ما يتعرض له أبناء القوات المسلحة من حوادث قتل يمثل فاجعة كبري لأهالي الصف و هو ما سيدفع الأهالي لكراهية التيارات التي تستخدم العنف ضد ابناء الشعب، مطالبًا القوات المسلحة بأن تنتقم لأهالي الشهيد أحمد، مضيفًا أن الشهيد كان مثال للشباب المتدين و يشهد له الجميع بحسن الخلق .

يذكر أن الملازم أول أحمد أبراهيم كان يتنظر ترقية ليصبح نقيب بالقوات المسلحة ، و قد تخرج من الكلية الحربية في 2006 و يعمل بالإسماعيلية منذ 2010و كان ينتظر مولوده الأول بعد زواج لم يكمل عامه الأول .

وكانت الواقعة قد حدثت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً عندما اقتربت سيارة ملاكي من مركبة عسكرية تقوم بنقل التغذية لمعسكرات الجيش، وأطلق المسلحون الأعيرة النارية علي الجنود مما أسفر عن استشهاد ضابط و5 جنود و هم الملازم أول أحمد إبراهيم حسين (23 سنة) والمجندين مصطفى خضر مصطفى (21 سنة) وعبد الناصر فكري عبد الناصر (22 سنة) ومحمود أحمد عبد الرحمن (21 سنة) ومعاذ محمد نور (19 سنة)، ومحمد زكريا (22 سنة) وأصيب زميل لهم آخر لم يستعلم على اسمه، وتم نقلهم لمستشفى القصاصين العسكري.

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