الريحان مفيد لتطهير المعدة والعلاج من الأنفلونزا

الريحان من أجمل النباتات التى تعطى شكلاً جميلاً ورائحة طيبة فى المكان، ولكن لا يعلم الكثيرون أن للريحان فائدة صحية واستخدامات أخرى بجانب رائحته ومظهره، كما الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، فنبات الريحان رائحته نفّاذة وزكية وهذه الرائحة سببًا فى توسيع الشعب الهوائية لكثير من مرضى نزلات البرد.

والريحان المضاف إلى بعض الأطعمة المطهية جيدًا مفيد لراحة المعدة ومسكنًا لها ويساعد على عدم تهيجها، ويقوم بدور القاتل للميكروبات والفطريات التى تحويها الأمعاء، لذا يمكن تصنيفه كمطهر قوى للجسم بشكل عام وللأمعاء بشكل خاص، فيقى من الكثير من الأمراض الناتجة عن نمو البكتيريا فى المعدة، فضلاً عن إضفاء نكهة رائعة للطعام.

وأضاف المنيسى، أن منقوع الريحان والذى نحصل عليه عن طريق غليه لفترة مناسبة– يفيد فى حالات الأنفلونزا خاصة لمن يعانى من السعال والكحة الجافة والمصحوبة بالبلغم كأعراضٍ لها.