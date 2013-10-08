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وزير خارجية الجزائر: حرب أكتوبر من أهم المحطات فى التضامن العربى

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وزير خارجية الجزائر: حرب أكتوبر من أهم المحطات فى التضامن العربى وزير خارجية الجزائر: حرب أكتوبر من أهم المحطات فى التضامن العربى

قال وزير الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة، إن الشعب المصرى الشقيق يعيش اليوم أوقاتًا صعبة نتيجة تحوله نحو الديمقراطية وتطور المرحلة الانتقالية. معربًا عن الأمل فى التوصل لحلول توافقية فى والسير باتجاه المصالحة والعودة إلى النظام الدستورى عن طريق انتخابات ديمقراطية فى أقرب وقت.

وأضاف فى سياق تصريحات أدلى بها للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن حرب أكتوبر ترمز إلى القوة الكبيرة فى تجنيد الدول والشعوب العربية لاستعادة الأراضى المسلوبة كما أنها تمثل استعادة الجندى العربى، من خلال الجندى المصرى والسورى- لعزته.

واستطرد قائلا إن حرب أكتوبر تبقى من أهم المحطات فى التضامن العربى، عندما تم استخدام سلاح النفط لأول مرة كما أنها تبقى علامة فارقة فى التاريخ العربى الحديث وبالتالى تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء.

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