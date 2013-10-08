وزير الإسكان يفتتح محور أحمد عرابى بالمهندسين.. غدًا

طبقًا لما انفرد به "اليوم السابع" من قبل، أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أنه سيتم افتتاح محور أحمد عرابى بالمهندسين غدًا الأربعاء، وذلك قبل موعد افتتاحه بأسبوع، وذلك ليكون بمثابة هدية الحكومة للشعب قبل عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يرافق الوزير فى افتتاح المحور كل من محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس شركة المقاولون العرب المهندس محسن صلاح.

وعقب الجولة سيتجه المهندس إبراهيم محلب، لمدينة السادات، ليتفقد عددًا من الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها حاليًا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.