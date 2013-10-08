وفاة مواطن و إصابة آخر بحادث في رأس الخيمة

توفي مواطن في العقد الثاني من العمر، وأصيب آخر بإصابات بليغة أثر تعرض مركبتهم لحادث تدهور على شارع الشيخ خليفة في إمارة رأس الخيمة.

وقال العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والـدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة ،كان "م.س.م" مواطن (20) عاماً يقود مركبته على شارع الشيخ خليفة و برفقته المتوفي (م.س.ع) "22" عاماً مواطن، وانفجر أحد إطارات المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها لتخرج خارج الطريق.

واضاف أنه وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الشرطة و الإسعاف و الإنقاذ لموقع الحادث، حيث تم إخراجهما من المركبة ليتبين وفاة مرافق السائق ، و إصابة سائق المركبة بإصابات بليغة تم نقله على أثرها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقد تقدم العقيد العلكيم بخالص العزاء و صادق المواساة إلى أسرة المتوفي داعياً الله أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان، وأن يخفف عن أسرة المصاب و يمنحه الشفاء العاجل،

كما ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع و أخذ الحيطة و الحذر أثناء القيادة و الانتباه ، و التأكد من سلامة وصلاحية إطارات المركبة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.