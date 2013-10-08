انعقاد اليوم العلمى للتوعية بمخاطر أمراض الكبد يوم الخميس القادم

يعقد اليوم العلمى للتوعية بخطورة أمراض الكبد يوم الخميس القادم العاشر من أكتوبر الساعة العاشرة والنصف، وذلك للتوعية بمخاطر أمراض الكبد وطرق الوقاية منه وأحدث المستجدات التى طرأت فى العلاج وارتفاع نسبة الإصابة بالمرض بمصر، وذلك بحضور نخبة من أساتذة أمراض الكبد والجهاز الهضمى برئاسة دكتورة نادية الأنصارى أستاذة الكبد بجامعة عين شمس ويحاضر فيه دكتور إمام واكد "أستاذ وعميد معهد كبد المنوفية"، والدكتورة سوسن عبدالمنعم "أستاذة أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب المنصورة"، ودكتور أسامة أبو الفتوح "أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب عين شمس"، ودكتورة إيناس فودة أستاذة الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، وسيتم التركيز على طرح كافة المخاطر التى تواجه المرضى بمصر وطرق الوقاية والتغلب على المرض.

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