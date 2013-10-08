انطلاق الحملة القومية للتوعية ضد الأنفلونزا الموسمية

تحت رعاية وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الشركة المصرية للمصل واللقاح والمعهد القومى للسكر، تنطلق الحملة القومية للتوعية ضد الأنفلونزا الموسمية للتوعية من مضاعفات الأنفلونزا، وذلك اليوم الثلاثاء وفى حضور الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والدكتور نبيل ببلاوى رئيس مجلس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، والدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن.

وتمثل الأنفلونزا قضية عامة على مستوى العالم باعتبارها سببا رئيسيا فى المضاعفات والوفاة، وذلك لأنها تسبب مرضًا شديدًا، ودخول المستشفى، والوفاة بشكل رئيسى بين المجموعات ذات عوامل الخطر المرتفعة (صغار السن، المسنين والأمراض المزمنة).

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يتسبب وباء الأنفلونزا السنوى فى إصابة ما يصل إلى 5 إلى 15٪ من السكان بعدوى الجزء العلوى من القناة التنفسية سنويًّا، وتقدر المعدلات العالمية للاجتياح السنوى لمرض الأنفلونزا بـ5 إلى 15٪ فى البالغين و20 إلى 30٪ فى الأطفال. كما تسبب الأنفلونزا عبئا اقتصاديا على أفراد المجتمع والدولة.

> لذا فإن أفضل وسيلة لمكافحة الأنفلونزا الموسمية هى الوقاية.