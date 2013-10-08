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مصدر: وضعنا علامات لتوضيح حدودنا البحرية مع غزة.. ولم نقم بعملية عسكرية ضدها

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مصدر: وضعنا علامات لتوضيح حدودنا البحرية مع غزة.. ولم نقم بعملية عسكرية ضدها مصدر: وضعنا علامات لتوضيح حدودنا البحرية مع غزة.. ولم نقم بعملية عسكرية ضدها

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الزوارق الحربية المصرية وضعت علامات بحرية على طول حدود المياه الإقليمية المصرية مع غزة قبالة سواحل رفح المصرية والفلسطينية.

ونفى مصدر مصري مسؤول، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، ما تردد حول قيام زوارق مطاطية مصرية بعملية عسكرية بحرية على الحدود بين وغزة.

وقال المصدر، إنه «مع تكرار تجاوز قوارب الصيد الفلسطينية المياه المصرية واختراق الحدود، بحجة عدم معرفة الحدود البحرية بين مصر وغزة، قررت البحرية المصرية وضع علامات توضيحية للحدود البحرية بين مصر وفلسطين أمام السواحل المصرية بين رفح المصرية والفلسطينية».

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي بعد تكرار تجاوز الصيادين الفلسطينيين للحدود المصرية وضبطهم ومحاكمتهم كما حدث مؤخرًا مع 5 صيادين فلسطينيين من غزة، وتمت محاكمتهم عسكريًا بالسجن لمدة عام في محكمة الإسماعيلية العسكرية، سبتمبر الماضي.

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