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محامي سلمى صباحي عن حكم حبسها: لا نعلم شيئًا عن الدعوى وسأطعن بتزوير إعلاناتها

  • مصر
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محامي سلمى صباحي عن حكم حبسها: لا نعلم شيئًا عن الدعوى وسأطعن بتزوير إعلاناتها محامي سلمى صباحي عن حكم حبسها: لا نعلم شيئًا عن الدعوى وسأطعن بتزوير إعلاناتها

قال حامد السيد، محامي الإعلامية سلمى صباحي، إن موكلته لم تُعلن بأي من الطرق القانونية الصحيحة بالدعوى التي قضت فيها محكمة جنح العجوزة، الثلاثاء، بمعاقبة موكلته بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، بتهمة النصب والاحتيال وعُرفت إعلاميًا بـ«التسويق الشبكي».

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه سيطعن بالتزوير على أوراق الإعلانات التي قدمها مقيم الدعوى للمحكمة، مؤكدًا أن جميعها لم تكن صحيحة والدليل أنه لم يتلق أو موكلته أيًا منها، حسب قوله.

وأشار محامي ابنة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إلى أنه سيتقدم بمعارضة على هذا الحكم، لإعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للطريق القانوني الصحيح.

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد قضت، الثلاثاء، بحبس الإعلامية سلمى صباحي، ابنة حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، 3 سنوات غيابيًا وغرامة ألف جنيه، لاتهامها في قضية «التسويق الشبكي»، وذلك في جنحة نصب مباشرة أقامها أحد المحامين أمام المحكمة.

وقالت مصادر قضائية بنيابة العجوزة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هذا الحكم صدر في جنحة مباشرة وليس في بلاغ أحالته النيابة للمحكمة، مشيرة إلى أن البلاغات التي حققتها النيابة العامة في هذه الواقعة تمت إحالتها إلى محكمة الشؤون المالية والتجارية، ولم يتحدد لها جلسة حتى الآن.

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