مصدر دبلوماسي: لا صحة لما تردد عن إسقاط الاتحاد البرلماني الدولي عضوية مصر

نفى مصدر دبلوماسي مسؤول، الثلاثاء، صحة ما ذكرته تقارير إعلامية عن قيام الاتحاد البرلماني الدولي بإسقاط عضوية مصر به.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: «لم يصدر عن الاتحاد حتى هذه اللحظات أي قرارات تخص مصر في هذا الشأن»، موضحًا أن «ما حدث هو مجرد توصية من اللجنة التنفيذية للاتحاد بتجميد عضوية مصر به وليس إسقاطها، وذلك نظرًا لعدم وجود مؤسسات تشريعية (مجلسي الشعب والشورى)».

وكانت تقارير إعلامية أفادت، الإثنين، بأن «الاتحاد البرلماني الدولي قرر خلال انعقاد مؤتمره الـ129 في جنيف، إسقاط عضوية مصر فيه، نظرًا لعدم وجود مؤسسة تشريعية عاملة بها في الوقت الحالي، بعد أن تم حل مجلس الشورى في يوليو الماضي».