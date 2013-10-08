أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصدر دبلوماسي: لا صحة لما تردد عن إسقاط الاتحاد البرلماني الدولي عضوية مصر

  • مصر
  • 7
Google+ Print

نفى مصدر دبلوماسي مسؤول، الثلاثاء، صحة ما ذكرته تقارير إعلامية عن قيام الاتحاد البرلماني الدولي بإسقاط عضوية به.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: «لم يصدر عن الاتحاد حتى هذه اللحظات أي قرارات تخص مصر في هذا الشأن»، موضحًا أن «ما حدث هو مجرد توصية من اللجنة التنفيذية للاتحاد بتجميد عضوية مصر به وليس إسقاطها، وذلك نظرًا لعدم وجود مؤسسات تشريعية (مجلسي الشعب والشورى)».

وكانت تقارير إعلامية أفادت، الإثنين، بأن «الاتحاد البرلماني الدولي قرر خلال انعقاد مؤتمره الـ129 في جنيف، إسقاط عضوية مصر فيه، نظرًا لعدم وجود مؤسسة تشريعية عاملة بها في الوقت الحالي، بعد أن تم حل مجلس الشورى في يوليو الماضي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض