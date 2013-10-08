“الجبهة الشعبية”: لقاءات التطبيع في الضفة لا تخدم نضال الشعب الفلسطيني

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى وقف اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية في المقاطعة (مقر السلطة برام الله) ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أنها لا تخدم القضية الفلسطينية وأن المستفيد الوحيد منها هو حكومة الاحتلال.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه اللقاءات “لا تخدم الطرف الفلسطيني ونضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال والعودة، في وقت يوغل الاحتلال في تقتيل أبناء شعبنا ونهب أرضه وحرق مزروعاته ودور عبادته وتهويد الأقصى ومدينة القدس دون وازع أو حسيب أو رقيب” .

ونددت الجبهة – وهي إحدى فصائل منظمة التحرير لكنها ترفض استئناف المفاوضات مع إسرائيل – “بالقرارات الانفرادية في الإقدام على هذه اللقاءات التطبيعية التي لا تعقد على أساس الإقرار بالحد الأدنى من حقوق شعبنا التي يكفلها القانون الدولي ولا حتى شروط الإجماع الوطني لاستئناف المفاوضات، واعتبرتها تبعث برسائل ضارة ومضللة عن ما يسمى بالسلام للرأي العام في دولة الاحتلال وتدفعه نحو المزيد من التطرف والانزياح نحو أقصى اليمين والتطرف والعنصرية، فضلا عن خداع الذات والرأي العام العربي والدولي”.

وأكدت الجبهة الشعبية “أن المستفيد الوحيد من هذه اللقاءات والتنازلات المجانية السخية، حكومة غلاة التطرف والاستيطان والعنصرية برئاسة بنيامين نتنياهو، ويجري توظيفها غطاء للصمت والتواطؤ الأمريكي اتجاه انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وتشجع الإدارة الأمريكية على توجيه المزيد من ضغوطها على الطرف الفلسطيني وحكومة الاحتلال على المضي في جرائمها واستهتارها بالعرب والمسلمين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اجتمع أمس الاثنين في رام الله مع وفد من أعضاء أحزاب يسارية في الكنيست الإسرائيلي لبحث عملية السلام.

ا.ش.ا