نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص مخدر لداخل البلاد ، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لإجهاض محاولات تهريب المواد المخدرة داخل البلاد .

وكانت تحريات الإدارة قد أكدت قدوم حاوية من دولة الهند لصالح إحدى شركات الخدمات والبضائع ومقرها بورسعيد تحوى كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الحاوية المذكورة ، وتشكيل لجنة جمركية شرطية لفتح الحاوية حيث تم ضبط 443 كرتونة تحتوى على 23 مليونا و169 ألف قرص مخدر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ا.ش.ا