أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص مخدر

  • 13
Google+ Print
إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص مخدر إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص مخدر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 23 مليون قرص مخدر لداخل البلاد ، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد لإجهاض محاولات تهريب المواد المخدرة داخل البلاد .

وكانت تحريات الإدارة قد أكدت قدوم حاوية من دولة الهند لصالح إحدى شركات الخدمات والبضائع ومقرها بورسعيد تحوى كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الحاوية المذكورة ، وتشكيل لجنة جمركية شرطية لفتح الحاوية حيث تم ضبط 443 كرتونة تحتوى على 23 مليونا و169 ألف قرص مخدر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا