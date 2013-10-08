رامي عياش يحيي احتفالات العيد في دبي

سيحي الفنان اللبناني رامي عياش حفلين أول وثاني أيام العيد في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر دبي. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، سيحل الفنان رامي ضيفاً على «ديرة سيتي سنتر» حيث سيلتقي مع محبيه وجمهوره عند الساعة الخامسة مساءً. بعد ذلك سيحيي حفلاً غنائياً خاصاً في «مول الإمارات» عند الساعة 11:30 مساءً، ثم سيلتقي بمعجبيه. وفي اليوم الثاني، سيطل الفنان عند الساعة 11:30 مساءً في حفل غنائي مباشر في «مردف سيتي سنتر».

وبهذه المناسبة، قال فؤاد منصور شرف، مدير تنفيذي أول، لإدارة العقارات لدى «ماجد الفطيم العقارية»: "في هذا العام تقدم الشركة نجم الغناء رامي عياش للاحتفال بالعيد مع المتسوقين، وإننا متشوقون جداً لحضور حفلاته المتميزة ولقائه مع الزوار في «ديرة سيتي سنتر»، و«مول الإمارات»، و«مردف سيتي سنتر».