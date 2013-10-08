الجراحة المناسبة تساعد على العودة إلى الوزن المثالى للجسم

السمنة من أخطر الأمراض على صحة الإنسان، وهى ثانى أكثر الأسباب سببا للوفاة فى العالم، لأنها تمثل سببا مباشرا للعديد من الأمراض مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، الجلطات الصدرية وحصوات المرارة، بالإضافة إلى متاعب التنفس أثناء النوم، ومتاعب المفاصل، وتأخر الإنجاب للرجال أو للسيدات، كما تم الكشف مؤخرا عن الارتباط الوثيق بين السمنة وسرطان القولون والرحم والثدى.

قال د.شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى مصر للطيران، إن السبب فى اللجوء لتقليل الوزن والخضوع لأحد جراحات السمنة هو الوقاية من التعرض لمثل هذه الأمراض والمضاعفات وليس فقط الغرض التجميلى، حيث إن 85% من مرضى السكر المصاحب للسمنة يتم شفائهم ولا يحتاجون لأدوية السكر مثل: الأنسولين بعد الجراحة، وكذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم حيث تتحسن حالتهم بصورة كبيرة وتتحسن أعراض المفاصل والعظام والتنفس وغيره.

وأكد نبيل أن الإنسان الذى يعانى من السمنة يمكنه العودة لوزنه المثالى من خلال الجراحة إذا كانت مناسبة لحالته حيث تساعد على نقصان أكثر من 70% من الوزن الزائد، على أن تكون الدوافع لدى الإنسان قوية وأن يلتزم بالرياضة للوصول إلى أفضل الصور، كما أن العامل النفسى يساعد المريض على الشعور بتحسن كبير فى حالته العامة بعد نقصان عدد كبير من الكيلوجرامات، وكذلك التخلص من الأدوية والتى كان يواظب عليها قبل الجراحة.