أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

منصور هادي: اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية

Google+ Print
منصور هادي: اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية منصور هادي: اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 14:26

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية وذلك بعد إعادة صياغة عقد الوحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس اليمنى في افتتاح الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الذي يعقد بصنعاء.. حيث تحدث الرئيس إلى أعضاء الحوار داعيا إلى إعادة صياغة عقد الوحدة وذلك في صيغة اتحادية جديدة.

وتعتبر هذه الدعوة مخالفة للمبادرة الخليجية التي نصت على أن يؤدي أي حل للحفاظ على وحدة اليمن. كما يخالف اليمين التي أداها الرئيس أمام الشعب بالحفاظ على الوطن ووحدته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي