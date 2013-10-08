منصور هادي: اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 14:26

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن اليمن سوف يتفكك من الدولة البسيطة ليصبح دولة اتحادية وذلك بعد إعادة صياغة عقد الوحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس اليمنى في افتتاح الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الذي يعقد بصنعاء.. حيث تحدث الرئيس إلى أعضاء الحوار داعيا إلى إعادة صياغة عقد الوحدة وذلك في صيغة اتحادية جديدة.

وتعتبر هذه الدعوة مخالفة للمبادرة الخليجية التي نصت على أن يؤدي أي حل للحفاظ على وحدة اليمن. كما يخالف اليمين التي أداها الرئيس أمام الشعب بالحفاظ على الوطن ووحدته.