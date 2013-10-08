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"أمن حماس" يرفع استعداداته تحسبا لمظاهرات "تمرد غزة" المرتقبة

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"أمن حماس" يرفع استعداداته تحسبا لمظاهرات "تمرد غزة" المرتقبة "أمن حماس" يرفع استعداداته تحسبا لمظاهرات "تمرد غزة" المرتقبة
مصدر في "حماس": الحركة في حالة استعداد منذ سقوط حكم مرسي

كتب : الوطن منذ 34 دقيقة

قال مصدر مطلع في حركة حماس لشبكة "الكرامة برس"، الفلسطينية، إنّ "أجهزة أمن حماس وصلتها تعليمات من جانب داخلية الحركة بالإستعداد لأمر طارئ سيحدث في غزة عمّا قريب".

وأوضحت الكرامة أن المصدر أكد أن فتحي حماد، مسؤول داخلية حماس، أوعز لقيادات أمنية في الحركة بالاستعداد التام، وضرورة وضع كل عناصر الحركة سواء من الأمن أو من العناصر المدنية تحت أهبة الاستعداد لأمر سوف يحدث في غزة.

وأضاف أنّ "هناك معلومات مؤكدة أن تحركات شعبية كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة، وأن مسؤولي حماس على إطلاع كامل بمعلومات قد تواردت عن قرب خروج شعب غزة في مظاهرات ضد حماس لإسقاط حكمها في غزة".

ولفت المصدر إلي أنّ حماس ومنذ نهاية حكم مرسي تقريبًا وهي في حالة استعداد، وخصوصًا بعد طرح حركة "تمرد" الفلسطينية لتاريخ معين للخروج في مظاهرات ضد حكم حماس في قطاع غزة.

وكشفت مصادر مطلعة أن أجهزة حماس تجري متابعة دقيقة لوسائل الإعلام ولمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى متابعة تحركات بعض الشباب الذين من الممكن أن يكون لهم تحركات ضد حكم الحركة للقطاع.

يذكر أنّ حركة "تمرد علي الظلم في غزّة" أعلنت في 11 نوفمبر المقبل موعدًا لانطلاقتها في القطاع لإنهاء حكم حماس في غزة والذهاب نحو الانتخابات إنهاءً للانقسام الفلسطيني الموجود منذ 2007.

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