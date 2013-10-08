سميرة سعيد تطلق أغنية "ما زال".. وتستعد لتصويرها

كتب : محمد عبد الجليل الثلاثاء 08-10-2013 15:06

أطلقت المطربة المغربية سميرة سعيد أغنيتها المنفردة الجديدة "ما زال" التي كانت قد بدأت حملتها الدعائية منذ أكثر من أسبوع.

واختارت سميرة أن تطلق الأغنية عبر قنواتها الرسمية على موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، بعد يوم واحد من إطلاقها في عدد من الإذاعات العربية يأتي على رأسها "دوزيم" في المغرب، و"صوت الغد" في لبنان، و"ميجا إف إم" بمصر، بجانب عدد من الإذاعات الخليجية.

وفي نفس الوقت تستعد سميرة لتصوير الأغنية - التي أنتجتها - على طريقة الفيديو كليب قريباً، حيث تبحث أكثر من فكرة ولم تستقر بعد على شكل تنفيذ الأغنية.