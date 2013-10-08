محمد صبحي: القضاء على "ظاهرة أطفال الشوارع" من أهم اهتماماتي

نعمل على إنشاء 50 مدرسة كخطوة أولى في 50 قرية فقيرة

كتب : رانيا محمود الثلاثاء 08-10-2013 15:20

في مؤتمر صحفي أُقيم أمس في أحد الفنادق، قال الفنان محمد صبحي إن مبادرة القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع هي جزء من أهم اهتماماته ومتصل بموضوع العشوائيات وهي منظومة متكاملة يحاول إصلاحها مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار صبحي إلى أن هذه الحملة تعمل بالفعل لصالح "أطفال بلا مأوى"، فقد تم العمل على إنشاء 50 مدرسة كخطوة أولى في 50 قرية فقيرة حتى نقضي عن أزمة التسريب من التعليم فقد اكتفينا عن الحديث عن المناهج الدراسية التي أصفها بأنها منذ عصر مينا موحد القطرين، فيجب أن نأتي في البداية بالمكان الحاضن لهؤلاء الأطفال ثم نفكر في كل مشكلة على حدة، فقد أُشبعنا مما يقوله المسؤولون عن اهتماماتهم التي ليس لها وجود على وجه الإطلاق فلا توجد استراتيجية ومفهوم حقيقي لتغيير مسار التعليم حتى نستطيع أن نخرج كل ما بداخل الطفل من إبداع وطاقة إيجابية ومساندته للوصول إلى جميع المراحل التعليمية.

وعن حملة المليار لتطوير العشوائيات، قال: "إننا نسعى لإنشاء 5200 وحدة سكنية لسكان العشوائيات، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات المتاحة لسكان هذه المناطق، فنحن بحاجة إلى دعم من رجال الأعمال والشعب المصري لكي نطوّر العشوائيات ونؤهّل أطفال الشوارع حتى نتخلص من المشكلات المادية والمجتمعية الخطيرة التي تنتشر في هذه المناطق العشوائية فيجب أن نسهم في العمل على الانتهاء من العشوائيات بشكل إيجابي.