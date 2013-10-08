محمود أبوالنصر والفنان محمد صبحي ضيفا ندوة "حماية أطفال بلا مأوى والمتسربين من التعليم"

أبو النصر: الاستراتيجية الجديدة للتعليم العام والفني ستظهر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني

كتب : توفيق شعبان منذ 52 دقيقة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم العام والفني ستظهر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون مبنية على الواقع المصري وتراعي طبيعتنا وجذورنا، ولن تقل في نفس الوقت عن المعايير العالمية. وأشار الوزير إلى أن المعايير العالمية المشار إليها أخف كثيرا من المعايير المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة "حماية أطفال بلا مأوى والمتسربين من التعليم" التي أقامها نادي روتاري الجزيرة وحضرها الدكتور محمود أبوالنصر، والفنان محمد صبحي، ومرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وياسر نشأت محافظ روتاري، وإنجي حشمت رئيس روتاري الجزيرة، وفلافيا جاكسون رئيس مؤسسة face للأطفال بلا مأوي.

كشف الوزير ــ في كلمته التي ألقاها بالندوة ــ عن أن عدد الأطفال المتسربين من التعليم يبلغ 2 مليون طفل، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروع "مصر التحدي" لمساعدتهم إكمال تعليمهم أو تدريبهم على حرفة تساعدهم على الحياة.

"صبحي": التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بناء 50 مدرسة في 50 قرية

ولفت إلى ضرورة تغيير مسمى أولاد الشوارع لأنه مسمى قاسٍ مراعاة لشعور هؤلاء الأطفال، ودعا إلى تسميتهم بالمتسربين من التعليم. وأضاف أن هؤلاء الأطفال يمكن أن يكونوا سببا في نهضة مصر أو سببا في نكستها وتدميرها. ودعا الوزير إلى دعم الوزارة في جهودها في هذا الموضوع، وسعى جميع الأطراف حكومية أو منظمات مجتمع مدني أو جمعيات أهلية لإنقاذ الـ2 مليون طفل من الضياع.

وأوضح الوزير أنه بمراجعة المناهج الدراسية للتعليم الفني تبين وجود تكرار تصل نسبته إلى 30%، فضلا عن كثرة الحشو. وأشار إلى أنه قد تم إعداد مشروع تحسين جودة القراءة والكتابة لطلاب التعليم الفني لمعالجة الضعف الموجود لدى بعضهم في القراءة والكتابة.

وأكد الوزير أنه كان حريصا على بدء الدراسة في موعدها لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن استقرار الدراسة يؤدي إلى استقرار الدولة بأكملها، لافتا إلى أن الوزارة تتولى تعليم المصريين جميعا على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم.

ومن جانبه أكد الفنان محمد صبحي أن ما سمعه من الدكتور محمود أبوالنصر يشير بوضوح أنه يمتلك رؤية حقيقية ليس فيها مغالاة أو استحالة في التحقيق، ولكن بها خطوات يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أنه مسؤول عن مؤسسة face للأطفال ذوي الاحتياج، وتتولى مساعدة ودعم وحماية الأطفال بلا مأوى والأيتام بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الثقافي أو الديني لهؤلاء الأطفال.

وكشف صبحي، عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بناء 50 مدرسة في 50 قرية يتم اختيارها من بين المناطق الأكثر حرمانا من التعليم، ولفت إلى أن تكلفة المدرسة الواحدة تبلغ 2 مليون جنيه يتم توفيرها بدعم من المجتمع المدني. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة تطوير العشوائيات التي يتبناها. وأكد أن مشكلة التعليم ليست في المناهج فقط، وإنما في المعلم القدوة الذي يحبب الطفل في المدرسة ويجعلها بيئة جاذبة بالنسبة له.