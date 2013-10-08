نقل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي إلى قاعة "القوات البحرية"

كتب : مروة مرسي منذ 46 دقيقة

قرر اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، نقل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأربعين، إلى قاعة القوات البحرية بمنطقة رأس التين، وذلك بدون إبداء أسباب واضحة عن سبب النقل قبل موعد افتتاح المهرجان بيوم واحد.

وكان المهدي أكد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل المهرجان، أنه سيتم تنظيمه هذا العام في الهواء الطلق وليس بدار الأوبرا كعادته السنوية، وسيتم افتتاحه بإحدى الفنادق، إلا أنه قبل يوم من افتتاح المهرجان تم نقله لقاعة القوات البحرية بمنطقة رأس التين، وتم إبلاغ وسائل الإعلام بالأمر.

وعلمت "الوطن" أن سبب النقل إلى قاعة القوات البحرية جاء لدواعٍ أمنية، بسبب ما تشهده المدينة من أحداث سياسية ومظاهرات.